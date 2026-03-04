red-carpet-al-tam-di-milano-per-il-gala-di-notre-dame-de-paris

Con Cocciante, Sal Da Vinci e Antonella Clerici e tanti altri

Milano, 4 mar. (askanews) – Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, inizia il suo viaggio nei teatri italiani debuttando con oltre 250.000 biglietti già venduti, duplicando le vendite rispetto a quanto annunciato a dicembre 2025. Il tour, iniziato lo scorso 26 febbraio, rimarrà al Teatro Arcimboldi di Milano fino al 29 marzo per poi proseguire in tutta Italia la serata di gala con ospiti che hanno sfilato sul red carpet tra i quali Sal Da Vinci, Antonella Clerici, Valeria Marini, Knam, Giulia Salemi, Jake la Furia oltre al cast e lo stesso Riccardo Cocciante.Andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002, Notre Dame de Paris nel 2027 celebrerà il venticinquesimo anniversario, un traguardo che segnerà un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia. Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto che vede il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon, dell’omonimo romanzo di Victor Hugo che racconta la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.Alcuni dei momenti legati alla storia e alla genesi di Notre Dame de Paris sono stati raccontati e raccolti anche all’interno del “Il mio nome è Riccardo Cocciante”, il primo docufilm sull’artista previsto in onda domani in prime time su Rai 1. Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, con la regia di Stefano Salvati, il docufilm sarà disponibile su RaiPlay dal 5 marzo nella sezione Documentari.In occasione dei suoi 80 anni, Riccardo Cocciante celebra una carriera straordinaria con una serie di progetti che raccontano la sua inesauribile forza creativa. Oltre alla ripartenza di Notre Dame de Paris e il docufilm, l’artista pubblicherà il prossimo 13 marzo un nuovo album di inediti “Ho vent’anni con te”, simbolo di una vitalità artistica ancora potente e contemporanea, e si prepara a tornare sul palco con l’attesissimo tour da solista “IO RICCARDO COCCIANTE NEL 2026”.Fin dalla prima messa in scena, Notre Dame de Paris ha conquistato il pubblico italiano, diventando un fenomeno popolare e una delle opere più longeve della cultura italiana, raggiungendo 4,5 milioni di spettatori. La sua forza risiede nei temi universali: la storia mette al centro l’emarginazione, la paura del diverso e il peso dei pregiudizi per ricordarci quanto la diversità rappresenti una risorsa e non una minaccia. A rendere lo spettacolo così attuale è la capacità di restituire la fragilità e le contraddizioni dell’essere umano: la ricerca di un posto nel mondo, il bisogno di giustizia, il desiderio d’amore. Elementi che, dopo decenni, continuano a confermare questa opera popolare moderna come un classico capace di attraversare generazioni e confini.A rendere l’opera senza tempo contribuiscono anche la danza, che fonde balletto classico e breakdance, e la musica, composta da brani diventati vere hit indipendenti dallo spettacolo. Questa combinazione crea una forma di opera popolare contemporanea, che unisce la tradizione europea del dramma in musica alle tecniche moderne dei concerti e delle grandi produzioni live.La versione italiana ha debuttato nel 2002, prodotta da David Zard, figura chiave dello spettacolo dal vivo in Italia che, riconoscendo l’assenza di teatri adatti a un allestimento così innovativo, fece costruire appositamente il GranTeatro di Roma, scelta coraggiosa che segnò una svolta storica. Considerato un vero cult del teatro musicale, NOTRE DAME DE PARIS ha superato per presenze molti grandi concerti rock e pop, è stato tradotto in 9 lingue, portato in scena in 24 Paesi, con oltre 5.650 spettacoli e 18 milioni di spettatori nel mondo. In oltre vent’anni in Italia ha toccato 49 città, con 181 tappe e 1.548 repliche.La tournée, prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, è partita da Milano e tra le tante città arriverà anche all’Arena di Verona, luogo in cui Notre Dame de Paris ha radici profonde, e nel corso della tournée farà tappa anche a Jesolo (VE), Eboli (SA), Pesaro, Reggio Calabria, Montichiari (BS), Lugano, Genova, Senigallia, Caserta, Ferrara, Lanciano, Sabaudia, Olbia, Palermo, Bergamo, Torre del Lago (LU), Messina, Napoli, Bari, Firenze, Conegliano (TV), Torino, Casalecchio di Reno (BO), Trieste, per poi concludersi il 6 gennaio 2027 a Roma.