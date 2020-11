AGI – Sono 31 le persone che i carabinieri hanno scoperto in provincia di Matera e denunciato all’Autorità Giudiziaria per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Hanno ottenuto il sussidio, diretto a chi non ha lavoro e non ha redditi sufficienti, quando invece è risultato che avevano entrate finanziarie, possedevano beni immobili ed auto o comunque non riunivano i requisiti previsti.

I 31 sono stati anche segnalati alla Direzione Provinciale dell’Inps di Matera per la revoca del beneficio e il recupero delle somme fin qui ricevute. Ammonta a 184mila euro l’importo complessivo che dovrà essere restituito. Le prime indagini sono state svolte a Pisticci,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Reddito cittadinanza: possidenti col sussidio, 31 denunciati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento