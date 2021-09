Reddito di cittadinanza, Patuanelli: “Salvini non ha mai lavorato, il referendum di Renzi…”

ROMA – Quello sul reddito di cittadinanza, “è un dibattito un po’ surreale. C’è qualcuno che non ha mai lavorato in vita sua come Salvini che dice che bisogna abolirlo. E’ stato uno strumento fondamentale per accompagnare un momento di grande difficoltà che i cittadini hanno affrontato”. Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli dal Macfrut di Rimini.

“Credo che sulla gestione della pandemia non si possa tentennare. Mi sembra che la Lega sia diventato il partito del no. No al Green pass, no al reddito di cittadinanza”, aggiunge Patuanelli. “A chi vuole proporre un referendum sul reddito di cittadinanza dico bene: sarà un nuovo 2016 per Renzi e magari si ritirerà nuovamente dalla politica”.

