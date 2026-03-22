referendum,-affluenza-record-nel-primo-giorno:-il-dato-definitivo-supera-il-46%

Roma, 23 mar. (askanews) – Nella prima giornata di urne aperte per il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti, l’affluenza è stata del 46,07%. Si tratta del dato definitivo diffuso dal Viminale (61.532 sezioni su 61.533), tramite la piattaforma Eligendo. Secondo i dati del ministero dell’Interno, all’ultimo referendum costituzionale nel 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari, alle ore 23, aveva votato il 39,37%. Alla tornata per i referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro dello scorso anno, il primo giorno si era recato alle urne intorno al 23% degli aventi diritto.