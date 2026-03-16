referendum,-alla-federico-ii-confronto-pubblico-tra-politica-e-accademia

«Il confronto e l’approfondimento sono elementi fondamentali per una partecipazione consapevole alla vita democratica. Per questo invitiamo iscritti, simpatizzanti e cittadini a prendere parte a questo momento di discussione aperta all’interno dell’università». Con queste parole Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Campania, ha presentato il convegno “Verso il Referendum – Confronto trasversale per una partecipazione consapevole”, in programma mercoledì 18 marzo alle ore 10:30 presso l’Aula Amirante del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, in via Porta di Massa.

L’iniziativa rientra tra le attività accademiche promosse dal Dipartimento di Giurisprudenza con l’obiettivo di offrire un momento di riflessione e approfondimento sui temi al centro della prossima consultazione referendaria. Il convegno intende fornire agli studenti e ai cittadini strumenti utili per comprendere i contenuti dei quesiti referendari e favorire una partecipazione informata al voto.

Il dibattito vedrà la presenza di esponenti del mondo accademico, giuridico e politico, chiamati a confrontarsi sulle diverse posizioni relative ai quesiti sottoposti al referendum. Per le posizioni del NO interverrà Giuseppe Conte, deputato della Repubblica ed ex Presidente del Consiglio, mentre nel corso dell’incontro prenderanno la parola anche rappresentanti delle posizioni favorevoli ai quesiti referendari, offrendo così un confronto diretto tra orientamenti differenti.

A moderare l’evento sarà l’avvocato Aldo Saggiomo, che guiderà il dibattito tra i relatori e coordinerà gli interventi, favorendo il dialogo tra le diverse sensibilità politiche e culturali presenti. L’incontro sarà inoltre arricchito da un momento di confronto diretto con il pubblico.

Particolare attenzione sarà infatti dedicata alla partecipazione degli studenti universitari, che al termine degli interventi avranno la possibilità di rivolgere domande ai relatori durante una sessione di question time. L’obiettivo è creare uno spazio di discussione aperta e pluralista all’interno dell’università, luogo privilegiato per il confronto delle idee e per la formazione di una cittadinanza consapevole.

Il convegno rappresenta dunque un’occasione di dialogo tra istituzioni, accademia e società civile su un tema centrale della vita democratica del Paese, con l’intento di stimolare una partecipazione informata e responsabile al voto referendario.