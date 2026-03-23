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Referendum, Boccia: ora Meloni ritiri riforma sul premierato

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“Non si occupi più di riforme costituzionali”

Roma, 23 mar. (askanews) – “Non ci dividiamo, qui ci si unisce, in difesa della Costituzione, spero che Giorgia Meloni abbia capito che la prima cosa che deve fare domani mattina è ritirare la pessima riforma sul premierato, lì si toccano i poteri del Capo dello Stato che è ancora peggio, quindi non si occupi più di riforme costituzionali il resto del tempo che le resta lo dedichi, cosa che non ha fatto in quattro anni, ai salari, a sanità, scuola, carburanti”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commentando la vittoria del No al referendum.

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