referendum,-boccia:-ora-meloni-ritiri-riforma-sul-premierato

“Non si occupi più di riforme costituzionali”

Roma, 23 mar. (askanews) – “Non ci dividiamo, qui ci si unisce, in difesa della Costituzione, spero che Giorgia Meloni abbia capito che la prima cosa che deve fare domani mattina è ritirare la pessima riforma sul premierato, lì si toccano i poteri del Capo dello Stato che è ancora peggio, quindi non si occupi più di riforme costituzionali il resto del tempo che le resta lo dedichi, cosa che non ha fatto in quattro anni, ai salari, a sanità, scuola, carburanti”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commentando la vittoria del No al referendum.