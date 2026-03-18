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Referendum, Conte: “Votiamo no a questa riforma dell’ingiustizia”
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Referendum, Conte: “Votiamo no a questa riforma dell’ingiustizia”

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“Hanno detto no ai fuori sede che vorrebbero votare in massa”

Roma, 18 mar. (askanews) – “La presidente Meloni inonda le tv e i suoi social per questa campagna referendaria e sono tre giorni, che non ha trovato una parola per quanto riguarda un parlamentare di Fratelli d’Italia che sta invitando al voto di scambio clientelare per convincere gli indecisi. E poi hanno detto no a tutti i fuori sede, a partire dagli studenti che vorrebbero votare in massa. Allora noi rispondiamo: votiamo no a questa riforma dell’ingiustizia che mira soltanto a rivendicare un primato che la politica dovrebbe conquistarsi con la dignità, la forza dei comportamenti e delle condotte”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a Piazza del Popolo a Roma all’evento conclusivo della campagna per il no al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.

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