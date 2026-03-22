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Referendum, cosa prevede il testo del quesito referendario sulla scheda verde
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Referendum, cosa prevede il testo del quesito referendario sulla scheda verde

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Roma, 22 mar. (askanews) – “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”. Questo il testo che gli elettori si troveranno sulla scheda di colore verde domenica 22 e lunedì 23 marzo per il referendum sulla riforma della magistratura.

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