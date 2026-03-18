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Referendum, Gasparri: “Bene appello a voto da associazioni categoria”
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Referendum, Gasparri: “Bene appello a voto da associazioni categoria”

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“Più ampia è partecipazione più può affermarsi democrazia”

Roma, 18 mar. (askanews) – “Oggi la novità più importante che segnalo è stato l’appello ad andare al voto da parte delle principali associazioni di categoria del Paese: Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti e tutte le altre principali organizzazioni con alcuni milioni di associati. Non hanno preso posizione di merito ma il comunicato io l’ho letto con apprezzamento, ho parlato con gli estensori, è un invito alla partecipazione al voto perché la giustizia deve funzionare meglio”.Così il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo all’evento “Verso il referendum” a favore del Sì organizzato a Palazzo Madama.”Il tema è la partecipazione, la convinzione più forte è che più ampia sarà, più le ragioni della libertà, della democrazia e del sì avranno possibilità di affermarsi, quindi un appello così fatto da realtà così importante e con una struttura capillare, credo sia un fatto positivo”.

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