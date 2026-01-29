giovedì, 29 Gennaio , 26
referendum-giustizia,-calenda-e-il-post-del-pd:-“siete-impazziti?”
Referendum giustizia, Calenda e il post del Pd: “Siete impazziti?”

Referendum giustizia, Calenda e il post del Pd: “Siete impazziti?”

DALL'ITALIA E DAL MONDOReferendum giustizia, Calenda e il post del Pd: "Siete impazziti?"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Ma vi siete impazziti completamente Pd?”. E’ la domanda che Carlo Calenda, leader di Azione, su X pone al Partito Democratico. Il motivo che spinge il senatore ad attivarsi è un post pubblicato dal Pd, in cui viene riproposto un intervento in tv di Angelo D’Orsi sul referendum sulla riforma della giustizia: il messaggio era accompagnato dal claim ‘il 22 e 23 marzo vota no!’. 

“D’Orsi e’ un aperto sostenitore di Putin che viene invitato in Russia dal canale di disinformazione Russia Today! Cancellate subito questo obbrobrio. Pina Picierno fai qualcosa”, scrive Calenda. Tra i primi commenti al post di Calenda, quello di Picierno, vice presidente del Parlamento Ue: “Il post è stato cancellato. Un errore grave a cui è stato posto rimedio subito”, la replica dell’europarlamentare dem. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.