venerdì, 6 Febbraio , 26

referendum-giustizia,-cassazione-ammette-nuovo-quesito-dopo-le-oltre-500mila-firme
Referendum Giustizia, Cassazione ammette nuovo quesito dopo le oltre 500mila firme

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Cambia il quesito per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. L’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione con un’ordinanza ha riformulato il testo che verrà sottoposto agli elettori alla luce della raccolta di firme, depositata dai 15 promotori capitanati dall’avvocato Carlo Guglielmi. Il nuovo testo riporta: “Approvate il testo della legge di revisione degli art. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?'”. 

Considerata la legittimità della richiesta, presentata il 28 gennaio 2026 da 546.343 elettori, potrebbe restare ora il nodo sulla data del voto attualmente fissato per il 22 e 23 marzo
.  

