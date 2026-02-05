Referendum giustizia, il sondaggio: Sì al 52,5% e No al 47,5%

(Adnkronos) –

Il sì in vantaggio nel referendum sulla riforma della giustizia. A circa un mese e mezzo dall’appuntamento alle urne, in programma il 22-23 marzo, il sondaggio dell’Istituto ‘Only Numbers’ (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta fotografa le intenzioni di voto. Il 52,5% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 47,5% voterebbe no, quindi per l’abrogazione. Il sondaggio evidenzia che il 35,5% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare. Non andrà il 18,9%. Secondo il sondaggio, gli indecisi rappresentano il 45,6% del campione e potenzialmente possono spostare l’ago della bilancia.

Alla domanda ‘la legge prevede l’introduzione di due diversi consigli superiori della magistratura, composti rispettivamente d a pubblici ministeri e d a magistrati giudicanti, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. Lei è favorevole o contrario?’ risponde in modo favorevole il 40,8% degli intervistati, contrario il 33,4% e ‘non so’ il 25,8%.

Alla domanda ‘i due consigli superiori saranno composti per due terzi da magistrati sorteggiati all’interno della categoria e per un terzo d a professori universitari o avvocati con almeno 15 anni di attività professionale, sorteggiati all’interno di un elenco approvato dal parlamento in seduta comune. Lei è favorevole o contrario all’introduzione di questa procedura?’, risponde Sì il 39,7%, No il 34,3%. Indeciso o non sa il 26%.

Alla domanda, infine, ‘la legge prevede che i magistrati vengano giudicati d a un’alta corte disciplinare, composta d a 15 membri. Tre nominati dal presidente della Repubblica, tre d a professori universitari e avvocati con almeno 20 anni di anzianità estratti a sorte i n un elenco approvato dal parlamento i n seduta comune e d a nove magistrati estratti a sorte tra i pubblici ministeri e i magistrati giudicanti. Lei è favorevole o contrario?’, risponde Sì il 43,6% degli italiani, contrario il 32%, non sa il 24,4%.