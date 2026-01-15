Referendum Giustizia, moral suasion di Marina Berlusconi per il ‘Sì’: in agenda incontri con Tajani e Occhiuto

(Adnkronos) – “Marina Berlusconi non ha nessuna intenzione di scendere in politica, ma di fatto è scesa in campo per il Sì, perché la separazione delle carriere è e resta una battaglia storica del padre”, dice a mezza bocca un big azzurro che conosce bene la primogenita del Cavaliere. La presidente di Fininvest, che nei prossimi giorni avrà incontri con alcuni big del partito, da Antonio Tajani a Roberto Occhiuto e Letizia Moratti, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe pronta a fare la sua parte in vista del referendum del 22-23 marzo sulla riforma della Giustizia facendo sentire la sua voce con discrezione e attraverso interventi mirati sulla stampa, dello stesso tenore di quello apparso sul ‘Giornale’ il 25 ottobre scorso, quando parlò del ”coraggio” avuto dal governo Meloni nel portare avanti la battaglia per il cambiamento dell’attuale sistema giudiziario.

Non solo la giustizia. Alla presidente di Mondadori sta sempre molto a cuore il futuro di Forza Italia e per questo insisterà sul ricambio generazionale, che fa il paio con la necessità di ”facce nuove”, sottolineata dal fratello Pier Silvio. L’auspicio di un partito aperto e con volti nuovi, a quanto apprende l’Adnkronos, va inteso sempre nell’ottica della costruzione del miglior futuro per Fi, a patto che venga conservato uno spirito unitario per evitare il proliferare di correnti interne.

Marina Berlusconi, dunque, sempre in maniera discreta, continuerà a esercitare la sua moral suasion. Non a caso, dopo la Befana ha nella sua agenda, fitta di incontri con esponenti del mondo dell’imprenditoria e dell’editoria, anche una serie di faccia a faccia con esponenti azzurri per fare il punto della situazione politica, anche sulla strategia referendaria del partito, che nell’ultima riunione convocata da Tajani avrebbe deciso di investire fino a un milione di euro per una campagna di sensibilizzazione del sì capillare su tutto territorio nazionale attraverso una forte mobilitazione generale.

Nei prossimi giorni la presidente di Fininvest dovrebbe ricevere nella casa milanese di Corso Venezia l’eurodeputata e presidente della Consulta nazionale di Fi, Letizia Moratti. La prossima settimana, tra il 21 e il 22, è atteso nella stessa residenza-quartier generale Roberto Occhiuto, che sarà in città per la presentazione (insieme a Silvia Salis e Beppe Sala) del nuovo libro del direttore de ‘Il Foglio’ Claudio Cerasa dal titolo ‘L’antidoto’, pubblicato dalla ‘Silvio Berlusconi editore’, casa editrice del gruppo Mondadori lanciata proprio da Marina Berlusconi con l’obiettivo di concentrarsi sul pensiero liberale e democratico. A fine mese, a quanto apprende l’Adnkronos, la primogenita del Cavaliere dovrebbe avere un faccia a faccia con Tajani.

L’impegno per la vittoria del sì, riferiscono fonti azzurre, non si tradurrà in partecipazioni ad iniziative di partito. Nonostante il pressing di alcuni esponenti forzisti a lei vicini, che le chiedono anche più trasferte a Roma, la presidente di Fininvest avrebbe escluso la sua presenza a eventi per promuovere il sì, come l’appuntamento del 25 gennaio al teatro Manzoni di Milano, dove Fi aprirà ufficialmente la campagna referendaria in occasione della ricorrenza della discesa in campo di Silvio Berlusconi.