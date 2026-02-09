lunedì, 9 Febbraio , 26

Andrea Pucci, salta anche l’ingaggio per Conad: “Se va avanti così…”

(Adnkronos) - Prima la rinuncia al Festival di...

Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo di speranza per il paese

(Adnkronos) - E' crollata, a Niscemi, la Croce...

Malen steso da Dossena in contropiede, Gasperini chiede rosso: proteste in Roma-Cagliari

(Adnkronos) - Proteste in Roma-Cagliari. Oggi, lunedì 9...

Bambino di 11 anni investito da auto nel torinese, è grave

(Adnkronos) - Grave incidente stradale questa sera intorno...
referendum-giustizia,-sondaggio-swg:-si-avanti-di-poco
Referendum giustizia, sondaggio Swg: Sì avanti di poco

Referendum giustizia, sondaggio Swg: Sì avanti di poco

DALL'ITALIA E DAL MONDOReferendum giustizia, sondaggio Swg: Sì avanti di poco
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Equilibrio tra sì e no nel referendum sulla riforma della giustizia secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. A circa un mese e mezzo dalla consultazione in programma il 22 e 23 marzo 2026, il rilevamento delinea una sfida all’insegna dell’incertezza. Con un’affluenza prevista tra il 46% e il 50%, il Sì – con la conferma della riforma che prevede tra l’altro la separazione delle carriere dei magistrati – si attesta al 38%. Il no, con la bocciatura della riforma, si attesta al 37%. Sul risultato finale, in base al sondaggio, pesa un’enorme quota di indecisi: il 25% di chi andrà a votare non ha ancora scelto cosa barrare sulla scheda. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.