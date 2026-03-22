referendum,-l’affluenza-alle-19-sfiora-il-39%-(nel-2020-fu-del-29,68%)

Roma, 22 mar. (askanews) – Alle ore 19, per il referendum sulla separazione delle carriere, ha votato il 38,90% degli aventi diritto. Si tratta del dato definitivo diffuso dal Viminale (61.533 sezioni su 61.533), tramite la piattaforma Eligendo. Secondo i dati del ministero dell’Interno, al referendum costituzionale del 2020, sulla riduzione del numero dei parlamentari, l’affluenza alle ore 19 era stata del 29,68%. Il prossimo dato verrà diffuso intorno alle ore 23, dopo la chiusura di stasera dei seggi che riapriranno domani mattina alle 7.