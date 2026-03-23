Referendum, Landini: messaggio di unità, la Costituzione va applicata

“Le persone si sono riconquistate il diritto di votare”

Roma, 23 mar. (askanews) – “Sottolineo la grandissima partecipazione al voto. Le persone si sono riconquistate il diritto di votare. Si è dimostrato che il Paese dice in modo chiaro che la Costituzione non va stravolta o cambiata, ma applicata. È un messaggio di unità”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa commentando l’esito del voto referendario.”È un messaggio che chiede di rimettere al centro i bisogni delle persone” ha aggiunto.