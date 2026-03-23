referendum,-landini:-paese-chiede-nuova-agenda-economica-e-sociale

“Rimettere al centro temi lavoro e pace”

Roma, 23 mar. (askanews) – Dai risultati del voto referendario “emerge un altro dato: la maggioranza del Paese chiede anche un cambiamento delle politiche economiche e sociali. Oltre alla difesa di magistratura e democrazia c’è una richiesta di una politica economica e sociale per rimettere al centro i temi del lavoro e della pace”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa, commentando l’esito del referendum sulla giustizia.