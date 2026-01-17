sabato, 17 Gennaio , 26

Referendum, l’Anm: partita aperta, noi sempre pronti al dialogo

Referendum, l’Anm: partita aperta, noi sempre pronti al dialogo

Video NewsReferendum, l'Anm: partita aperta, noi sempre pronti al dialogo
Redazione-web
Di Redazione-web

Il presidente Parodi: abbiamo un atteggiamento di assoluta apertura

Roma, 17 gen. (askanews) – “Come direbbe Voltaire nel migliore dei mondi possibili i decreti attuativi si scrivono nel momento in cui la riforma è definitivamente approvata. Mi rendo conto che forse è più comodo scriverli ancora adesso, mi rendo conto che forse potrebbe essere in qualche modo difficile spiegare a chi in qualche modo è un competitore sul referendum, beh intanto venite a scrivere i decreti attuativi. Quindi su questo punto io credo che non si debba avere particolare stupore, poi se qualcuno che crede di dover collaborare prima su un qualcosa che a tutt’oggi è oggettivamente ipotetico, non mi stupisco assolutamente”.Così ha detto il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, in una pausa del Comitato direttivo centrale dell’associazione.Il presidente Parodi ha poi aggiunto: “Come abbiamo detto fin dal 5 marzo dello scorso anno, l’Anm ha un atteggiamento di assoluta apertura verso il dialogo, verso il governo. Noi siamo disponibili a parlare su tutto, certamente prima di tutto dei temi che ci riguardano in maniera diretta: i precari, le assunzioni. Sui decreti attuativi, se ci chiameranno, certamente ci presenteremo. Noi non ci siamo mai rifiutati – al di là del confronto politico sarebbe stata una brutta immagine quella dell’Anm che si oppone politicamente al Governo – ma sui temi tecnici, sulle norme, non abbiamo nessun motivo di non dialogare, di non dare, se possibile, il nostro contributo”.

