lunedì, 9 Marzo , 26

Ascolti tv, Imma Tataranni vince la prima serata di domenica con il 24,1%

(Adnkronos) - La prima puntata della quinta stagione...

Scozia, enorme incendio a Glasgow: chiude stazione ferroviaria

(Adnkronos) - Un enorme incendio scoppiato nei pressi...

A Bari il miglior clima d’Italia, la classifica

(Adnkronos) - Per il terzo anno consecutivo Bari...

Donna uccisa a coltellate in casa a Genova, il figlio: “Non ricordo nulla”

(Adnkronos) - Non ricorda nulla Fabio Fibrini, il...
HomePoliticaReferendum, Meloni: “I giudici hanno un potere enorme, ma si è persa...
referendum,-meloni:-“i-giudici-hanno-un-potere-enorme,-ma-si-e-persa-l’autorevolezza”
Referendum, Meloni: “I giudici hanno un potere enorme, ma si è persa l’autorevolezza”
Politica

Referendum, Meloni: “I giudici hanno un potere enorme, ma si è persa l’autorevolezza”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – “È importante che si vada a votare e si voti sì. È una riforma che riguarda tutti”. Lo dice la premier Giorgia Meloni postando un video sui social. Per la premier bisogna fare “chiarezza” sulla riforma della giustizia spiegando che i giudici decidono su moltissimi aspetti come la sicurezza, lavoro, immigrazione, libertà personale, è un potere enorme a cui quasi mai corrisponde una adeguata responsabilità”, perchè “se un magistrato sbaglia, se è negligente nella maggior parte dei casi non accade assolutamente nulla. Quel magistrato fa carriera e chi subisce questa sventura può essere qualsiasi cittadino onesto”. Per Meloni la “magistratura ha perso molta della sua autorevolezza, ma anche della sua efficacia. La riforma interviene esattamente su questo”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Napoli in lutto per la scomparsa di ‘Zia Teresa’, icona social della cucina partenopea
Next article
Cnpr forum: “Sanità pubblica tra sostenibilità e diritti”

POST RECENTI

Politica

Le prime pagine di lunedì 9 marzo 2026

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo https://www.dire.it
Politica

8 marzo, Meloni: “Le donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione”

ROMA - "L'8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un'Italia nella quale nessuna...
Politica

Le prime pagine di domenica 8 marzo 2026

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo https://www.dire.it
Politica

VIDEO | Iran, Meloni: “Fase difficile ma il governo è impegnato a sostenere iniziative di pace”

ROMA - "Seguo costantemente con i ministri competenti gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.