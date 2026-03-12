giovedì, 12 Marzo , 26

Referendum, Meloni: “Non mi dimetterò in nessun caso”
ROMA – “Lo voglio dire soprattutto a chi mi detesta: non c’è alcuna possibilità che io mi dimetta, in nessun caso. Io voglio arrivare alla fine della legislatura per farmi giudicare sul complesso del mio lavoro”. Lo dice Giorgia Meloni, chiudendo l’evento di FdI a Milano per il sì al referendum. Poi, aggiunge: “Quindi consiglio di votare sì anche se questo governo non vi piace. Poi tra un anno potrete mandare il governo a casa, ma almeno avrete una giustizia più giusta. Se votate no vi tenete questo governo e vi tenete pure una giustizia che non funziona, non mi pare un affarone”.

MELONI: NON VOGLIAMO LIBERARCI DEI MAGISTRATI

“Non facciamo questa riforma perché ce l’abbiamo con qualcuno: qui nessuno ha in mente di liberarci della magistratura, ma per sistemare quello che non funziona anche per i magistrati e soprattutto per i cittadini”, dice la presidente del Consiglio.

MELONI: NON STATE A CASA, BASTANO 5 MINUTI PER VOTARE

Per Meloni il referendum “è un’occasione storica, non dovete voltarvi dall’altra parte, non restate a casa, vi riguarda tutti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma non ce la possiamo fare da soli, ci dovete aiutare: bastano cinque minuti per andare a votare”.
