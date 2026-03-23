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Referendum, Meloni: “Rispettiamo decisione degli italiani. Avanti con determinazione, impegno non cambia”
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Referendum, Meloni: “Rispettiamo decisione degli italiani. Avanti con determinazione, impegno non cambia”

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(Adnkronos) – “Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione”. Lo dice in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni, commentando la vittoria del No al referendum sulla giustizia. “La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini, e i cittadini hanno deciso. E noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione”, afferma la premier nel videomessaggio. 

“Resta chiaramente il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l’Italia e verso il suo popolo”, dice la presidente del Consiglio. 

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, prende “atto con rispetto della decisione del popolo sovrano. Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall’articolo 111 della Costituzione che definisce il giudice terzo ed imparziale”.  

“Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la complessità di questa riforma – conclude – Non è nostra intenzione attribuire o meno a questo voto un significato politico. Ringraziamo la parte dell’elettorato che ci ha dato fiducia e comunque ci consola l’alta partecipazione al voto che conferma la solidità della nostra democrazia”. 

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