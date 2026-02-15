referendum,-nordio-replica-agli-attacchi:-sul-csm-ho-citato-di-matteo,-non-capisco-indignazione

Milano, 15 feb. (askanews) – “Non capisco tanta indignazione scomposta alle mie dichiarazioni sulle correnti del CSM. Io mi sono limitato a citare le affermazioni di Nino Di Matteo, un noto pm preso a modello dal PD e dalla sinistra, riportate dal Fatto quotidiano e da altri giornali, quindi fonti non particolarmente vicine a noi, nel settembre 2019. Di Matteo parlò di ‘mentalità e metodo mafioso’. Altri esponenti del ‘partito del No’ si sono espressi, a suo tempo, in modo anche più brutale. Ne faremo un elenco e lo pubblicheremo”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, replicando alle reazioni suscitate dalle sue dichiarazioni inerenti alle degenerazioni correntizie della magistratura espresse alla stampa locale veneta. In un’intervista al Mattino di Padova, a proposito del referendum sulla giustizia, Nordio ha dichiarato che le correnti della magistratura costituiscono “una consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio può eliminare”, sottolineando che “il sorteggio rompe questo meccanismo ‘para-mafioso’.