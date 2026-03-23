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Referendum, per Marina Berlusconi “delusione per ‘no’ a riforma giustizia voluta dal Cav”
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Referendum, per Marina Berlusconi “delusione per ‘no’ a riforma giustizia voluta dal Cav”

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(Adnkronos) – Delusione per Marina Berlusconi dopo la vittoria del ‘no’ al referendum sulla giustizia. Nessun commento ufficiale. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos da chi ha avuto modo di sentire nelle ultime ore la presidente di Fininvest, avrebbe espresso il suo rammarico per la mancata affermazione del sì sulla riforma della giustizia voluta dal padre, Silvio Berlusconi, fondatore del centrodestra.  

Nel week end la primogenita del Cav aveva avuto sentore di una rimonta dei ‘no’ ma la bocciatura della riforma, raccontano fonti parlamentari della maggioranza, non implica nessuna responsabilità nei confronti di Forza Italia e del suo segretario nazionale, Antonio Tajani, che si è impegnato in prima persona e ha fatto tutto il possibile per il sì. Niente ‘processi’ a Fi, dunque, da parte della famiglia Berlusconi, ma solo delusione per un’occasione mancata. L’auspicio, riferiscono gli stessi ambienti parlamentari del centrodestra, è che la battaglia per una giustizia giusta non si fermi qui e vada avanti. Tajani nella sua nota di analisi del voto ha puntualizzato: ”La riforma della giustizia rimane un tema sul tavolo, e non rinunceremo mai ad occuparcene”.  

 

Vittoria sul filo di lana ma vittoria pesante, intanto, per il ‘no’ ad Arcore. Nella roccaforte azzurra dei tempi d’oro del berlusconismo la riforma della giustizia che Forza Italia ha portato avanti nel nome del Cav non ce l’ha fatta per 47 voti. Il ‘no’ ha vitono con il 50,25% rispetto ai sì rimasti bloccati al 49,75per cento. Nel Comune brianzolo dove il leader azzurro e fondatore del centrodestra viveva (la residenza di Villa San Martino resta nell’iconografia berlusconiana come palazzo Grazioli a Roma) è andato a votare il 67,33 per cento degli aventi diritto, ovvero 9mila 305 persone. Una partita a due fino alla fine, con la bocciatura finale della riforma Nordio per un pugno di voti. 

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