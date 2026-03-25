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Referendum, Renzi punge Meloni sui social: “Io mi sono dimesso, e tu?”
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Referendum, Renzi punge Meloni sui social: “Io mi sono dimesso, e tu?”

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Matteo Renzi torna ad attaccare Giorgia Meloni sui social, recuperando un vecchio post del 2016 e rilanciando il confronto a distanza sul tema dei referendum e delle responsabilità politiche.

Il leader di Italia Viva ha condiviso un messaggio pubblicato anni fa dall’attuale presidente del Consiglio, allora all’opposizione, in cui si faceva riferimento all’esito del referendum costituzionale promosso dal governo Renzi.

Nel post, Meloni scriveva: “Caro Renzi, il referendum è il banco di prova del Governo. E se lo perdi vai a casa”.

Riprendendo quel contenuto, Renzi ha commentato con toni polemici: “Per la categoria: tweet invecchiati malissimo. Io sono andato a casa, Giorgia. Tu?”.

Un intervento che riporta al centro il confronto politico tra i due leader, utilizzando i social come terreno di scontro e memoria delle dichiarazioni passate.

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