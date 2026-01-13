mercoledì, 14 Gennaio , 26

Referendum riforma della giustizia, il sondaggio: sì in vantaggio

Il sì in vantaggio nel referendum sulla riforma della giustizia ma molti italiani non sanno ancora se andranno a votare il 22 e 23 marzo 2026. E’ il quadro delineato dal sondaggio Only Numbers – di Alessandra Ghisleri – per Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa su Raiuno. 

Il 41% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare. Non andrà il 17,4%, indecisi il 41,6%. In particolare, il 50,3% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 35,4% voterebbe no, quindi per l’abrogazione.  

Alla domanda, poi, se siano favorevoli all’introduzione del sorteggio dei membri dei ‘nuovi’ due Csm (uno per i pm e uno per i giudicanti) ha risposto sì il 44,3% degli intervistati, contrari il 32,1%, non sa il 23,6%. Per quanto riguarda l’introduzione dell’Alta Corte disciplinare composta da 15 membri, tre nominati dal presidente della Repubblica, tre da professori universitari e avvocati con almeno 20 anni di anzianità estratti a sorte in un elenco approvato dal Parlamento in seduta comune e da nove magistrati estratti a sorte tra i pubblici ministeri e i magistrati giudicanti anch’essa da magistrati sorteggiati, il 48% si è detto favorevole, contrario il 27,2% mentre il 24,8% non sa.  

Alla domanda, infine, sui “due consigli superiori saranno composti per due terzi da magistrati sorteggiati all’interno della categoria e per un terzo da professori universitari o avvocati con almeno 15 anni di attività professionale, sorteggiati all’interno di un elenco approvato dal parlamento in seduta comune”, si è detto favorevole il 44,2% degli Italiani, contrario il 31,2%, non sa il 24,6%. 

