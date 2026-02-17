martedì, 17 Febbraio , 26

Referendum, Salvini: Nordio? Conto che si abbiano toni più tranquilli

“Evitiamo aggettivi, attacchi e insulti e parliamo del merito”

Milano, 17 feb. (askanews) – “Evitiamo aggettivi, attacchi e insulti e parliamo del merito. Gli italiani non voteranno pro o contro Salvini, Nordio, Gratteri, il governo, la Schlein”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a margine della visita al villaggio olimpico a Milano, a chi gli chiedeva un commento dopo l’uscita del ministro della Giustizia Carlo Nordio, sul sistema di correnti del Csm.”Se uno è convinto che la giustizia va bene così com’è, vota no, ma se uno ritiene che, come in quasi in tutti gli altri paesi europei o occidentali, serva soprattutto una corte indipendente che decida, in caso, come sanzionare un magistrato che mette in galera la persona sbagliatam, parliamo di questo…” “Conto – ha concluso Salvini – che tutti abbiano toni più tranquilli”.

