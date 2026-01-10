sabato, 10 Gennaio , 26

Sinner, mini ‘mistero’ a Seul: entra in campo in ritardo. Poi fa giocare un bambino con Alcaraz

(Adnkronos) - Piccolo 'mistero' a Seul per Jannik...

Taxi, sciopero 13 gennaio: “A difesa del servizio pubblico, contro multinazionali private”

(Adnkronos) - Sciopero nazionale dei taxi martedì 13...

Omicidio Reiner, dubbi sulla capacità mentale del figlio accusato dell’omicidio dei genitori

(Adnkronos) - Nick Reiner, accusato dell'omicidio dei genitori,...

Groenlandia, dura risposta a Trump: “Non vogliamo essere americani”

(Adnkronos) - "Non vogliamo essere americani". La Groenlandia...

Referendum, Schlein: il Governo vuole assoggettare i Magistrati

AttualitàReferendum, Schlein: il Governo vuole assoggettare i Magistrati
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 10 gen. (askanews) – Le parole della premier sulla magistratura e il sostegno dell’Anm alla campagna referendaria per il no alla separazione delle carriere dei magistrati rappresenta “l’ennesimo attacco deliberato contro i giudici, una costante che utilizzeranno nella campagna referendaria, ma pure l’ammissione di un fallimento proprio su uno dei loro cavalli di battaglia”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata da la Repubblica. “Vogliono solo assoggettare i magistrati”, denuncia.

“Nordio – sottolinea la leader Pd- ha già spiegato che questa riforma non incide sul funzionamento della giustizia per i cittadini né accelera i processi. E Meloni stessa ha chiarito a cosa serve attaccando la Corte dei conti: al governo che, siccome ha vinto le elezioni, si considera al di sopra della legge e dei controlli. Anche su come usa i soldi degli italiani”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.