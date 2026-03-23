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Referendum, Schlein: “Ora costruire un’alternativa all’altezza”

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By Redazione-web

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“A votare milioni di persone che non lo avevano fatto prima”

Roma, 23 mar. (askanews) – “Certamente una gran bella vittoria questa soprattutto merito della straordinaria mobilitazione popolare che ha fermato una riforma sbagliata che non migliorava la giustiza per i cittadini”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, in piazza a Roma per festeggiare la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. “Un messaggio politico chiaro al suo governo che ora deve ascoltare le vere priorità del paese e un messaggio politico per noi, sono andate a votare milioni di persone che non avevano votato, dobbiamo costruire una proposta per l’alternativa che sia all’altezza dei desideri e dei bisogni di queste persone”.

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