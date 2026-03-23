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Referendum, studenti e operai davanti a Montecitorio: “Meloni vattene”

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Protesta di Usb, Potere al Popolo, Arci, e comitato No sociale

Roma, 23 mar. (askanews) – Protesta di Usb, Potere al Popolo, Arci, e comitato No sociale, di cui fanno parte i collettivi studenteschi Osa e Cambiare Rotta, davanti a Montecitorio al grido di “Governo Meloni dimissioni”, “Giorgia Meloni devi andartene, vattene, vattene”. Mentre a Piazza Barberini i partiti di centrosinistra e la Cgil festeggiano la vittoria del No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, qualche centinaio di persone in corteo ha raggiunto piazza Montecitorio, da ore blindata e chiusa al passaggio del pubblico attraverso un cordone di polizia, con uno striscione che chiede le dimissioni della premier.”C’è un popolo che si sta organizzando in forma indipendente”, afferma uno dei manifestanti dal megafono ricordando l’assemblea di sabato 28 marzo di operai e operaie al Nuovo cinema l’Aquila di Roma. “La vittoria di oggi ci fa sperare che sia possibile cambiare questo paese”.

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