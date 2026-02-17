martedì, 17 Febbraio , 26

Roma: appello Mun. I, ‘biblioteca centrale per ragazzi rimanga nel nostro territorio’

(Adnkronos) - "Difendere la Biblioteca significa difendere la...

Bendazzoli (Acer): “Offerta scarsa su memorie ram: effetto negativo su prodotti consumer e gaming”

(Adnkronos) - “Il tema caldo di questi...

Luppi (Msd Italia): “Contro Hpv prevenzione parte dal calcio femminile”

(Adnkronos) - "L'iniziativa che presentiamo oggi è diversa...

Teatri in fiamme, i roghi che hanno segnato la storia dei palcoscenici

(Adnkronos) - Nei secoli i teatri sono stati...
referendum-sulla-giustizia,-giovanni-storti-per-il-no:-“sorteggiare-il-csm?-un-azzardo-pericoloso”
Referendum sulla giustizia, Giovanni Storti per il No: “Sorteggiare il Csm? Un azzardo pericoloso”

Referendum sulla giustizia, Giovanni Storti per il No: “Sorteggiare il Csm? Un azzardo pericoloso”

MondoReferendum sulla giustizia, Giovanni Storti per il No: “Sorteggiare il Csm? Un azzardo pericoloso”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Un’urna improvvisata, qualche nome pescato a caso e una domanda semplice, quasi disarmante: ha senso affidare scelte cruciali al caso? È da qui che parte l’intervento di Giovanni Storti, che ha deciso di schierarsi per il No al Referendum sulla riforma della giustizia, usando l’arma che gli è più congeniale: l’ironia. Negli ultimi anni, infatti, il comico ha affiancato all’attività artistica un crescente impegno pubblico, in particolare sui temi ambientali e civili, diventando una voce riconoscibile nel dibattito social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Storti (@giovanni.storti.ufficiale)

L’attore del famoso trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo ha affidato ai social una riflessione che prende la forma di una piccola scena teatrale. “Con Aldo e Giacomo stiamo preparando un nuovo film. Siamo nella fase in cui bisogna scegliere gli attori. Quest’anno abbiamo pensato: perché sceglierli? Estraiamoli a sorte”, racconta, mostrando un’urnetta e leggendo nomi a caso, con l’effetto di sottolineare l’assurdità della situazione.

La metafora diventa presto politica. “Ma vi sembra sensato scegliere i propri collaboratori estraendoli a sorte?”, incalza Storti, prima di collegare l’esempio alla riforma della giustizia in discussione: il sorteggio dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo che garantisce autonomia e indipendenza alla magistratura.

Secondo l’attore, la proposta rappresenta “un azzardo, anche molto pericoloso”, soprattutto perché il nuovo assetto prevedrebbe un ampliamento del Csm e un coinvolgimento indiretto del governo nella scelta di parte dei membri. “Per questo– conclude– al referendum voterò No”.

La riforma del Csm è uno dei punti più controversi del referendum. L’obiettivo dichiarato del governo è ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura, ma le opposizioni e diverse associazioni di magistrati temono che il sorteggio finisca per indebolire l’autogoverno della categoria.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.