Referendum sulla Giustizia, il Sondaggio Dire-Tecné: il 56% per il Sì, il 44% per il No

ROM – Se si votasse oggi per il referendum sulla riforma della giustizia il 56% voterebbe ‘sì’, il 44% voterebbe ‘no’. È quanto rileva il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra l’11 e il 12 febbraio 2026. È emersa la rilevanza, nelle previsioni sull’esito della consultazione, la questione dell’affluenza. Il 42% degli interpellati dichiara che andrà a votare, il 12% dichiara che non lo farà, il 12% è ancora indeciso.

