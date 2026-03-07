sabato, 7 Marzo , 26

Menarini, Ceo Barker Ergun: “Vogliamo essere ammiraglia dell’oncologia in Italia”

(Adnkronos) - "Noi vogliamo creare un'azienda ammiraglia in...

Menarini, Aleotti: “Nostro Gruppo con crescita solida”

(Adnkronos) - "Il 2025 di Menarini mostra una...

Dallo ‘zar’ Putin raccontato da Massini a De Cataldo, le novità in libreria

(Adnkronos) - Ecco una selezione delle novità in...

Alcaraz-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz torna in campo a...
HomeAttualitàReferendum sulla giustizia, Schlein: la riforma della destra sfregia la Costituzione
referendum-sulla-giustizia,-schlein:-la-riforma-della-destra-sfregia-la-costituzione
Referendum sulla giustizia, Schlein: la riforma della destra sfregia la Costituzione
Attualità

Referendum sulla giustizia, Schlein: la riforma della destra sfregia la Costituzione

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Roma, 7 mar. (askanews) – “Siamo perfettamente consapevoli della gravità del disegno della destra sulla giustizia, un vero sfregio alla Costituzione che altera l’equilibrio dei poteri”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, parlando all’evento ‘L’Italia che sentiamo’, ultima tappa del percorso di incontri in giro per l’Italia. “Ma – ha precisato, ribadendo che il Pd continuerà a parlare anche delle questioni economiche – non potevamo permettere al governo di dettare l’agenda oscurando i temi sociali. E’ il terreno su cui il governo ha fallito, mostrando tutta la sua inadeguatezza”.

Previous article
Coppa del mondo sci, Laura Pirovano vince anche la seconda discesa
Next article
Arabba: primavera sugli sci fino al 19 aprile tra Sella e Marmolada

POST RECENTI

Attualità

Cosa può succedere adesso in Iran, ecco cosa dice un rapporto dell’intelligence Usa

Roma, 7 mar. (askanews) – Stando a un rapporto classificato del National Intelligence Council, anche un attacco su larga scala degli Stati Uniti all’Iran difficilmente...
Attualità

Carburanti, Schlein: Meloni usi extragettito Iva per ridurre accise

Roma, 7 mar. (askanews) – Il governo dovrebbe usare l’extragettito Iva per ridurre le accise sui carburanti, lo ha chiesto la segretaria Pd Elly Schlein...
Attualità

Ruffino debutta a Bolgheri con il “Garzaia Superiore 2023″

Milano, 7 mar. (askanews) – Ruffino mette sul mercato "Garzaia Bolgheri Superiore Doc 2023", il primo Bolgheri Superiore ottenuto integralmente da vigneti di proprietà nella...
Attualità

Abodi: bandiere di Russia e Bielorussia riammesse dal Comitato Paralimpico mortificano la tregua olimpica

Roma, 7 mar. (askanews) – "Olimpiadi e Paralimpiadi si passano il testimone nella meravigliosa Arena di Verona che ha accolto la cerimonia di apertura dei...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.