referendum-sulla-giustizia,-schlein:-la-riforma-della-destra-sfregia-la-costituzione

Roma, 7 mar. (askanews) – “Siamo perfettamente consapevoli della gravità del disegno della destra sulla giustizia, un vero sfregio alla Costituzione che altera l’equilibrio dei poteri”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, parlando all’evento ‘L’Italia che sentiamo’, ultima tappa del percorso di incontri in giro per l’Italia. “Ma – ha precisato, ribadendo che il Pd continuerà a parlare anche delle questioni economiche – non potevamo permettere al governo di dettare l’agenda oscurando i temi sociali. E’ il terreno su cui il governo ha fallito, mostrando tutta la sua inadeguatezza”.