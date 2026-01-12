referendum-sulla-giustizia:-si-vota-il-22-e-23-marzo

ROMA – Secondo quanto si apprende, il Cdm che si è concluso da pochi minuti a palazzo Chigi ha stabilito che il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere si terrà il 22 e 23 marzo.

Il Comitato per il sì e il Comitato per il no al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati scaldano i motori in attesa del voto. Il centrodestra è compatto per il sì. Nel campo largo i centristi di Italia Viva e Azione si smarcano a favore della riforma voluta dal governo. Intanto il ministro Carlo Nordio attacca l’Anm sul caso chat parlando di toghe “assetate di ruoli”. Uno dei punti cardine della riforma è la nuova modalità di elezione al Csm per sorteggio contro il meccanismo delle ‘correnti’.

