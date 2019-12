Regali sotto l’albero: cosa sognano di ricevere i 20 club di Serie A per Natale

​Natale, tempo di regali e di sogni. Per noi e per le società di Serie A. Ogni presidente, dirigente, allenatore e tifoso spera in un gran bel regalo sotto l’Albero di Natale. Un regalo sotto forma di giocatore. Sarebbe stato facile sognare in grande e sparare nomi impossibili da raggiungere. Tanto è Natale… Ma abbiamo optato per una soluzione più realistica e abbiamo ipotizzato il regalo (il giocatore) che ogni società spera di trovare sotto l’Albero di Natale, ma tenendo conto delle… continua a leggere sul sito di riferimento