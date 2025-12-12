regalo-hi-tech-per-meloni-a-natale,-parlamentari-doneranno-alla-premier-un-‘super-pc’

venerdì, 12 Dicembre , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – C’è un regalo hi-tech sotto l’albero, quest’anno, per Giorgia Meloni. I parlamentari di Fratelli d’Italia hanno deciso ancora una volta di fare una colletta per il tradizionale dono natalizio, destinato alla presidente del Consiglio e leader del partito. Se dodici mesi fa il cadeau aveva preso la forma di un letto king-size, questa volta la scelta sarebbe virata sulla tecnologia: un computer di fascia altissima, descritto come un modello di ultima generazione. 

Sulla marca del dispositivo resta il più stretto riserbo, ma – riferiscono fonti parlamentari del centrodestra all’Adnkronos – si tratterebbe di un prodotto top di gamma. Invariata rispetto allo scorso anno la quota minima di partecipazione alla raccolta: 50 euro, la cifra simbolica richiesta a deputati e senatori per contribuire al regalo di Natale. 

