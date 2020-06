Regeni, Conte “Al Sisi disponibile a collaborare ma servono atti”

ROMA (ITALPRESS) – “Al Sisi ha sempre manifestato piena comprensione per le richieste italiane e la disponibilità a collaborare verso il perseguimento di questo obiettivo, riconosciuto essenziale per rilanciare le nostre relazioni. Attendiamo ancora una dimostrazione tangibile di tale volontà e anche nel colloquio del 7 giugno l’ho ribadito con fermezza”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in audizione presso la commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. “Sono convinto che questa postura che il governo sta portando avanti ci dia la speranza che si possa giungere a verità, è un obiettivo verso il quale rimarremo sempre costantemente concentrati e rimarremo inflessibili fino a quando non la otterremo”.

