“Al Sisi ha sempre manifestato piena comprensione per le richieste italiane e la disponibilità a collaborare verso il perseguimento di questo obiettivo, riconosciuto essenziale per rilanciare le nostre relazioni. Attendiamo ancora una dimostrazione tangibile di tale volontà e anche nel colloquio del 7 giugno l’ho ribadito con fermezza”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in audizione presso la commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

(ITALPRESS).

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Regeni, Conte “Da Al Sisi disponibilità, ma ora atti” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento