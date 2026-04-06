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Regeni, interrogazione Pd su esclusione docufilm da finanziamenti pubblici
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Regeni, interrogazione Pd su esclusione docufilm da finanziamenti pubblici

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Roma, 6 apr. (askanews) – “Il Gruppo del Partito Democratico della Camera ha depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per chiarire per quali ragioni il documentario su Giulio Regeni non abbia ottenuto i finanziamenti pubblici”. Lo annuncia la capogruppo democratica alla Camera, Chiara Braga che sottolinea come l’interrogazione porti la prima firma della segretaria Elly Schlein, la sua e quella dei componenti della commissione cultura a partire dalla capogruppo Irene Manzi. “Siamo davanti a un fatto che deve essere chiarito – sottolineano le democratiche e i democratici – parliamo di un’opera di evidente valore civile e culturale, eppure esclusa dal sostegno pubblico senza motivazioni convincenti”.

“Quanto sta accadendo conferma le criticità che abbiamo già sollevato sulla riforma del sistema di assegnazione dei fondi al cinema voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni. Una riforma che ha di fatto riportato a una gestione più discrezionale e politicizzata, eliminando meccanismi automatici e trasparenti”.

“È quindi questo un caso politico? È una valutazione di natura politica quella che ha portato all’esclusione del documentario? Sono domande a cui il Ministro Giuli deve rispondere immediatamente” conclude la nota.

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