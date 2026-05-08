regina-dei-balli-di-gruppo-cecilia-gayle-esce-con-rompen-las-cadenas

Nuovo video e nuova coreografia

Roma, 8 mag. (askanews) – Cecilia Gayle, la “Regina” dei balli di gruppo, arriva su tutte le piattaforme con Rompen Las Cadenas con il video e una nuova coreografia che promette di diventare il nuovo travolgente riempipista della stagione (scritto da Antonio Summa, Cecilia Gayle e Eduardo Cespedes, per Summit Production Milano).Cecilia Gayle, che ha fatto ballare il mondo intero, con El Pam Pam, El Tipitipitero, Pasito Patras, torna con un brano che fonde l’energia del Merengue con le vibrazioni moderne del Latin Pop Dance.Il video girato sul lungomare di Maiori nella splendida Costiera Amalfitana e a Torre del Greco, si apre con immagini di televisori anni ’70 da cui escono ballerini in stile seventies che trasformano la scena in una festa a cielo aperto. Un viaggio tra passato e presente, in un mix coinvolgente dove la danza è protagonista assoluta con ritmo e allegria e una coreografia pensata per far ballare tutti.”Non è raro, ancora oggi, sentirsi dire – Fai parte della mia storia, sono cresciuta con i tuoi balli racconta Cecilia – è la conferma che in qualche modo hanno avuto un impatto culturale e popolare arrivando alla gente regalando qualche attimo di leggerezza. Questo per me è il regalo più bello!”.