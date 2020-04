Regina Elisabetta “uniti vinceremo lotta al coronavirus”

“Vi parlo in un momento che so essere estremamente impegnativo”, ha così esordito la Regina Elisabetta durante il suo discorso alla Nazione, sull’emergenza legata al nuovo coronavirus, riconoscendo le difficoltà economiche, le sofferenze e le sfide che tutti i giorni i cittadini britannici sono costretti ad affrontare.

Ha ringraziato tutti gli addetti ai lavori dell’NHS (il servizio sanitario nazionale), per il loro incessante impegno quotidiano: “Sono certa che la Nazione si unirà a me nel dirvi che apprezziamo ciò che fate, e che ogni ora in cui lavorate duramente ci porta più vicini al ritorno alla normalità”.

“Voglio anche ringraziare chi di voi sta a casa – ha aggiunto – state aiutando i più vulnerabili e salvando intere famiglie”.

