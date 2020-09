Regionali, Acquaroli vince nelle Marche “Ce la metteremo tutta”

ANCONA (ITALPRESS) – Cambiano colore le Marche dopo le elezioni regionali. Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra, con il 49% circa dei voti vince la sfida con il candidato di centrosinistra Maurizio Mangialardi, fermo al 37% circa. “E’ stata la vittoria della disponibilita’ e della capacita’ di dare una nuova opportunita’ a questa regione che non riesce piu’ a esprimere quello che rappresentava, nell’imprenditoria, nella capacita’ di attrarre turisti e risorse – ha detto Acquaroli – In questo senso, la prima cosa e’ ridare questo senso di crederci a noi marchigiani. Da domani inizieremo insieme a lavorare per costruire una visione comune,

