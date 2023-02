Regionali, affluenza in forte calo. Meloni: “Votare fa sempre la differenza”

ROMA – Sono numeri poco esaltanti quelli relativi alle elezioni regionali in corso oggi e domani in Lazio e Lombardia. Alle 12 l’affluenza era dell’8,56%. Un dato in forte calo, se paragonato alle precedenti, dove la percentuali dei votanti era stata del 18,94%.

La premier Meloni su Twitter si è rivolta agli oltre dodici milioni di italiani chiamati alle urne: “Auguri di buon voto ai cittadini del Lazio e della Lombardia che si stanno recando alle urne. Oggi sarà possibile votare fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Con 5 minuti del vostro tempo potrete scegliere i prossimi 5 anni della vostra Regione. Votare fa la differenza, sempre”.

Secondo i dati pubblicati sul sito del Viminale, in Lombardia alle ore 12 l’affluenza è stata pari al 9,20%. In netto calo rispetto al 19,91% del 2018, anche se allora si votò soltanto nella giornata di domenica.

Nel Lazio alle ore 12, l’affluenza è stata pari al 7,49%. In netto calo rispetto al 17,35 del 2018 (anche allora si votò soltanto domenica).

