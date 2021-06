Regionali Calabria, Gasparri: “Sarà lo stop della carriera politica di de Magistris”

NAPOLI – “È tale il disastro che ha causato de Magistris a Napoli che se ne è andato in Calabria, dove la sua carriera politica troverà uno stop”. La pensa così il senatore Maurizio Gasparri, responsabile enti locali di Forza Italia. “Il suo operato in Calabria ha suscitato molte discussioni. Uno che va un giorno in Calabria, poi a Napoli e altrove, dimostra di essere un professionista della politica. Questi civici – aggiunge parlando delle regionali in Calabria – poi a volte diventano talmente professionisti che si candidano ovunque. Uno si deve candidare dove vive e opera”.

