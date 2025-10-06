lunedì, 6 Ottobre , 25
Regionali Calabria, Tajani: se confermati i dati è un grande successo

Regionali Calabria, Tajani: se confermati i dati è un grande successo

Video NewsRegionali Calabria, Tajani: se confermati i dati è un grande successo
Redazione-web

“Per Occhiuto, per Forza Italia e per il centrodestra”

Gizzeria (Cz), 6 ott. (askanews) – “Se vengono confermati i dati degli exit-poll si profila un grande successo”. Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antono Tajani, arrivando all’Hotel Marechiaro di Gizzeria (Cz), dove si trova il comitato elettorale di Roberto Occhiuto, commentando i dati del primo exit poll sulle elezioni regionali in Calabria, che vedono il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto tra il 59 e il 63%, mentre il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico si fermerebbe tra il 35,5 e il 39,5%.”Un successo di Occhiuto e di FI, si conferma il centrodestra come una forza che raccoglie grandi consensi. Evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi….ma aspettiamo i risultati – ha detto Tajani – è troppo presto”.

