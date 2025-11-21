regionali-campania,-cirielli:-“con-fico-un-campo-stretto”

NAPOLI – “Dal pubblico mi sembrava più un campo stretto che un campo largo”. Lo dice Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, rispondendo a una domanda sull’evento di chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico.

Cirielli è intervenuto nel corso di una conferenza stampa con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, aggiungendo: “Vedremo le truppe cammellate di De Luca e di Manfredi cosa faranno alle urne. Non ho ascoltato contenuti di quello che vogliono fare per la Regione Campania, ma sono arrivati messaggi contro Cirielli, perché è un uomo del governo, il governo che ha abbandonato il Sud, ma della Regione non si è parlato”.”Noi – avverte il candidato governatore del centrodestra – non stiamo facendo le elezioni politiche: dovremmo parlare di sanità, ma non ne possono parlare perché è un fallimento, di lavoro e disoccupazione, ma non ne possono parlare perché siamo ultimi, di politica sociale nemmeno, perché siamo ultimi, di trasporti pubblici no, perché il governo viene accusato di non dare fondi alla Campania, mentre la Campania è la seconda d’Italia per fondi nazionali, la prima per fondi europei”.”Il tema vero – conclude il viceministro degli Esteri – è che, non avendo argomentazioni legate alla campagna elettorale regionale, né potendo dire nulla a me, si attacca al governo, si sposta in politica. Penso che questo sia già il fallimento più grande della loro campagna elettorale”.

GIULI: “CIRIELLI SCHIOCCA LE DITA E OTTIENE DA GOVERNO”

“Edmondo Cirielli è la personificazione della cultura di governo, nessuno deve dimenticarsi che il candidato presidente della Regione Campania è il viceministro degli Affari esteri, un uomo che vive nel tessuto politico della cultura di governo nazionale da decenni”. Lo dice il ministro della Cultura Alessandro Giuli parlando nel comitato di Edmondo Cirielli, a Napoli, dove hanno tenuto insieme la conferenza stampa nell’ultimo giorno di campagna elettorale.Giuli spiega che Cirielli è una persona che “se fa così”, dice schioccando le dita, “ottiene dal governo romano che egli stesso rappresenta il massimo sostegno per i suoi progetti, perché i suoi progetti sono i progetti del governo, i suoi progetti per la Campania non sono soltanto i progetti del candidato Edmondo Cirielli, ma fanno parte di una visione strategica del governo dell’Italia intera”.

