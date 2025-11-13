giovedì, 13 Novembre , 25
regionali-campania,-maria-rosaria-boccia-ci-ripensa-e-torna-in-campo:-“mi-candido”
Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in campo: “Mi candido”

Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in campo: “Mi candido”

DALL'ITALIA E DAL MONDORegionali Campania, Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in campo: "Mi candido"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Ci ripensa e torna sui suoi passi, Maria Rosaria Boccia. “Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino” scrive l’imprenditrice campana, spiegando che sarà candidata con Stefano Bandecchi alle prossime Regionali. “Oggi torno a farlo, con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza. La sua vicinanza e la forza delle tante persone che mi hanno mostrato affetto sincero mi hanno spinta a rimettermi in gioco – conclude -. Riparto per la mia terra, con la determinazione di contribuire a costruire una Regione che offra opportunità, dignità e benessere a tutti”. 

Il 5 novembre scorso aveva ritirato la sua candidatura alle elezioni regionali campane del 23 e 24 novembre, dopo aver ricevuto un secondo avviso garanzia. L’influencer e imprenditrice campana, coinvolta già in un procedimento giudiziario, dopo la denuncia dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per stalking e minacce, il 9 febbraio 2026 vedrà iniziare un processo a sua carico.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.