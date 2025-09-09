martedì, 9 Settembre , 25

Porta a Porta riparte oggi, Vespa: “Aderenza ai fatti è sua forza”

(Adnkronos) - La forza di 'Porta a Porta'?...

Gaza City, da Israele ordine di evacuazione immediato: è il primo su larga scala

(Adnkronos) - Israele ha ordinato l'evacuazione immediata...

Agosto 2025 è stato il terzo più caldo di sempre

(Adnkronos) - Caldo estremo in Europa sudoccidentale durante...

Flotilla: “Barca colpita da un drone”. La Tunisia smentisce

(Adnkronos) - Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla,...
Regionali Campania, nel centrodestra cresce ipotesi civico: in pole Lorito e Romano

Centrodestra sempre alle prese con il nodo delle regionali. Ma qualcosa potrebbe sbloccarsi in Campania a breve, visto che ormai i tempi sono diventati strettissimi per individuare l’anti-Fico. La maggioranza sembra sempre più orientata verso un civico per il post De Luca. C’è chi scommette che l’annuncio sarà fatto in settimana. Fuori dalla corsa, quindi, sarebbero i ‘politici’ Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri ed esponente di spicco campano di Fratelli d’Italia, il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi in quota Lega e l’ex ministra Mara Carfagna, ‘front woman’ di Noi Moderati all’ombra del Vesuvio.  

Tre i papabili per sfidare il pentastellato Fico: Giosy Romano, commissario della Zes; il rettore della Federico II, Matteo Lorito e il prefetto di Napoli, Michele Di Bari (nei giorni scorsi è circolata anche l’opzione Gennaro Sangiuliano ma per lui si parla di un futuro diverso). Autorevoli fonti della maggioranza raccontano che alla fine in Campania potrebbe giocarsi una partita a due: Romano-Lorito.  

Il Veneto, comunque, resta il vero nervo scoperto per il centrodestra, anche se si tratta della Regione dove la coalizione guidata da Meloni ha più chance di vincere. Di sicuro, riferiscono, si sa solo che non si attenderà il risultato del voto nelle Marche in programma il 28-29 settembre prossimo. C’è sempre l’incognita della lista Zaia, non gradita agli alleati. Matteo Salvini vorrebbe un proprio candidato dopo i tre mandati di Zaia, ma il Veneto fa gola anche a Fdi che rivendica il primato di consensi alle ultime. 

Si attende un vertice tra i leader del centrodestra per mettere la parola fine al totonomi e a una trattativa lunga e complicata. Allo stato si sa solo che prima di volare negli Usa all’Onu Meloni incontrerà ad Ancona Tajani e Salvini per la chiusura della campagna elettorale, mercoledì 17 settembre, in serata.  

