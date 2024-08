regionali,-de-pascale:-nostra-coalizione-con-60-liste-civiche-vere

“Il nostro è un progetto per l’Emilia Romagna”

Rimini, 20 ago. (askanews) – Quella del centrosinistra in Emilia-Romagna è una coalizione “larghissima” composta da “più di sessanta liste civiche vere, cioè soggetti autonomi, non soggetti che al loro interno hanno partiti politici”. Lo ha detto il sindaco di Ravenna e candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna per il centrosinistra, Michele de Pascale, durante una visita al Meeting di Rimini.

“In Emilia Romagna il campo è larghissimo – ha spiegato de Pascale -. Io l’ho sperimentato nella mia città e forse uno dei motivi per cui sono candidato è anche perché ho dimostrato di essere una persona che è in grado di tenere insieme anche cose diverse fra loro”.

“La nostra coalizione – ha aggiunto – vedrà tutte le forze del centrosinistra, tutte le forze che in questo momento sono all’opposizione del governo Meloni, e al momento ha già più di sessanta liste civiche vere, cioè soggetti autonomi, non soggetti che al loro interno hanno partiti politici. E’ una coalizione molto molto larga che sta lavorando sul programma che sarà insieme per l’Emilia-Romagna. Il nostro è un progetto per l’Emilia-Romagna, per la nostra regione perché abbiamo ben chiaro cosa dobbiamo fare e cosa vogliamo fare per la nostra regione”.