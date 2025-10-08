mercoledì, 8 Ottobre , 25
Regionali, fumata bianca sui candidati del centrodestra: Cirielli in Campania, Lobuono in Puglia e Stefani in Veneto

Regionali, fumata bianca sui candidati del centrodestra: Cirielli in Campania, Lobuono in Puglia e Stefani in Veneto

PoliticaRegionali, fumata bianca sui candidati del centrodestra: Cirielli in Campania, Lobuono in Puglia e Stefani in Veneto
ROMA – A margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio, i leader del centrodestra sì sono confrontati sulle candidature per la prossima tornata delle elezioni regionali.Scambio che ha portato a definire le candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell’Esecutivo di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli in Campania, dell’imprenditore ed ex presidente della Fiera del levante Luigi Lobuono in Puglia e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto.

“Il candidato presidente in Lombardia non è legato al Veneto. Sarà annunciato al momento opportuno, riconoscendo il diritto di individuare il candidato presidente, da scegliere con la coalizione, al partito con il più recente maggior peso elettorale in Lombardia precedente le elezioni”. Così Matteo Salvini a nome della Lega.
