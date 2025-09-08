regionali,-in-calabria-lucano-escluso-dalla-lista-di-avs

lunedì, 8 Settembre , 25

REGGIO CALABRIA – La Corte d’Appello di Catanzaro ha ritenuto Domenico Lucano, attuale sindaco di Riace (RC) ed eurodeputato nel gruppo Avs, incandidabile alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025. La decisione è stata presa in virtù della legge ‘Severino’, a seguito della condanna definitiva, a 18 mesi, per il reato di falso, nel processo ‘Xenia’. Conseguentemente Lucano è stato depennato dalla lista di Avs a sostegno della candidatura a presidente della Regione Calabria di Pasquale Tridico.

